Власти пообещали вернуть тепло в дома тысяч свердловчан, которые замерзают третий день

Тепло в дома жителей Полевского должно вернуться до конца дня 16 октября. Об этом заявил глава города Константин Поспелов.

Источник: Аргументы и факты

По его данным, около 05:00 рабочие вырезали поврежденный участок трубы, а через два часа на место аварии привезли новый, его готовят к замене. По словам Поспелова, работа предстоит сложная и не быстрая.

«После замены будем пускать тепло. Работы должны быть закончены до конца рабочего дня сегодня», — передает слова Поспелова пресс-служба администрации.

ЕАН сообщал, что в Полевском произошла коммунальная авария на системе отопления. В результате без тепла остались 130 домов и больница. В ведомстве рассказали, что прорыв трубы произошел еще вечером 14 октября в районе улиц Фурманова и Бажова. К месту ЧП прибыла аварийно-восстановительная бригада.

Перебои с теплом наблюдаются у 13 тыс. горожан, среди которых более 4 тыс. — дети, а также в центральной районной больнице Полевского.