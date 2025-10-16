Власти пообещали вернуть тепло в дома тысяч свердловчан, которые замерзают третий день

По его данным, около 05:00 рабочие вырезали поврежденный участок трубы, а через два часа на место аварии привезли новый, его готовят к замене. По словам Поспелова, работа предстоит сложная и не быстрая.
«После замены будем пускать тепло. Работы должны быть закончены до конца рабочего дня сегодня», — передает слова Поспелова пресс-служба администрации.
ЕАН сообщал, что в Полевском произошла коммунальная авария на системе отопления. В результате без тепла остались 130 домов и больница. В ведомстве рассказали, что прорыв трубы произошел еще вечером 14 октября в районе улиц Фурманова и Бажова. К месту ЧП прибыла аварийно-восстановительная бригада.
Перебои с теплом наблюдаются у 13 тыс. горожан, среди которых более 4 тыс. — дети, а также в центральной районной больнице Полевского.