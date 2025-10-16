В Екатеринбурге «начальник контрразведки» убедил пенсионерку отдать 10 млн рублей

Как сообщили в городском управлении МВД, все началось с того, что 73-летней женщине в мессенджере поступил звонок от неизвестного, который представился «следователем ФСБ». Как пояснил лжесиловик, от имени пенсионерки якобы идут попытки перевода денег террористам, и для доказательства непричастности необходимо четко следовать его указаниям. Злоумышленник убедил ее купить новый смартфон и уже через него держать связь с ним, а также «начальником контрразведки» и еще одним «сотрудником ФСБ».
Следуя указаниям злоумышленников, потерпевшая через кассу обналичила все свои сбережения в 10 млн рублей. На следующий день бабушка упаковала деньги в пакет и передала его так называемому «курьеру», который назвал кодовое слово «тюльпан». После этого пенсионерка рассказала обо всем сыну, который объяснил, что ее обманули.
В полиции Екатеринбурга в очередной раз призывают не доверять сомнительным звонкам и не разглашать свои личные данные. Представители банков, силовых структур, сотовых операторов, портала Госуслуг никогда не просят переводы на несуществующие «безопасные счета», а все подобные требования являются действиями мошенников.