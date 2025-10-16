В Екатеринбурге «начальник контрразведки» убедил пенсионерку отдать 10 млн рублей

Как сообщили в городском управлении МВД, все началось с того, что 73-летней женщине в мессенджере поступил звонок от неизвестного, который представился «следователем ФСБ». Как пояснил лжесиловик, от имени пенсионерки якобы идут попытки перевода денег террористам, и для доказательства непричастности необходимо четко следовать его указаниям. Злоумышленник убедил ее купить новый смартфон и уже через него держать связь с ним, а также «начальником контрразведки» и еще одним «сотрудником ФСБ».