Новосибирца отправили в колонию за то, что бросил очки в свою возлюбленную

В Ленинском районном суде Новосибирска рассмотрели уголовное дело о причинении вреда здоровью средней тяжести. Инцидент произошел в ночь на 1 января 2024 года. Во время празднования Нового года между мужчиной и его возлюбленной произошла ссора на почве ревности. В разгар конфликта он схватил со стола очки и бросил ими в лицо женщины. Очки попали в глаз и причинили травму средней тяжести. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции.