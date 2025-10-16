Ричмонд
Автомобилист сбил насмерть женщину под Минусинском

На юге Красноярского края под колесами легкового автомобиля погибла 44-летняя женщина.

Источник: РИА "Новости"

ДТП произошло 15 октября в 22:25 на 11 км автодороги «Саяны». По данным полиции, 46-летний водитель «Фольксваген Поло», двигаясь со стороны села Большая Иня в направлении Минусинска, наехал на пешехода, находившегося на проезжей части, предположительно, в состоянии опьянения.

«Женщина была одета в одежду темных цветов и без световозвращающих элементов. В результате ДТП она скончалась», — рассказали в МО МВД «Минусинский».

Другие обстоятельства происшествия устанавливаются, машина помещена на спецстоянку.