В Пермском крае студентка хотела защитить родителей и отдала 1,3 млн рублей

Студентка из Пермского края хотела защитить своих родителей и отдала мошенникам 1,3 миллиона рублей, сообщает краевая полиция.
Проблемы у 19-летней жительницы Соликамска начались в сентябре 2025 года. В конце месяца девушка получила звонок от неизвестного, который назвался работником вуза и убедил её в том в необходимости регистрации в «учебной базе». Студентка поверила мужчине и назвала код из пришедшего сообщения.
Позже девушке вновь позвонили и рассказали, что мошенники якобы получили доступ к её кабинету в «Госуслугах». Кроме того, оказалось, что на её родителей якобы оформили кредит, деньги с которого ушли на финансирование террористов. Девушку убедили, что за это её родным грозит уголовная ответственность. Студентка решила помочь родственникам.
«Желая спасти отца и мать от неприятностей, молодая жительница Соликамска стала действовать строго в соответствии с поступающими указаниями по телефону. Имея свободный доступ к банковским приложениям родных, за несколько операций она перевела на неустановленные счета денежные средства», — рассказывает ГУ МВД по Пермскому краю.
Всего она отдала 1,3 миллиона рублей, а позже обратилась в полицию. Правоохранители возбудили уголовное дело о мошенничестве и начали проводить оперативные мероприятия. Жителей Пермского края призвали быть бдительными и не доверять сомнительным звонкам.