Уголовное дело из-за отсутствия отопления завели в Челябинской области

В соцсетях несколько дней назад появилась информация о том, что в Коелге не отапливается детский сад, воспитанники мерзнут, а в какой-то день сотрудники учреждения и вовсе попросили родителей не приводить детей.
Установлено, что в период с 1 сентября по 15 октября сотрудники ООО УК «Зауральский», игнорируя начало отопительного сезона, не обеспечили надлежащую работу объектов теплоснабжения села. Из-за этого в работе системы водоотведения происходили сбои, что стало причиной приостановки подачи тепла в многоквартирные дома и соцучреждения.
Ситуация в Коелге — не единственный факт отсутствия отопления в домах в Челябинской области. Так, в столице региона до сих пор есть квартиры, не полностью подключенные к теплу: нагреваются не все батареи. Например, такое происходит в домах, которые обслуживает УК «Мой дом Урал», жильцы вторую неделю звонят туда и не могут ничего добиться.
Несмотря на масштабные проблемы с подачей отопления в начале холодного сезона, в самом Челябинске уголовных дел не заводили. Нерадивые управляющие компании получили лишь предостережения от прокуратуры. Надзорное ведомство сообщало, что больше всего людей «заморозили» «ДЕЗ Калининского района» и «Мой дом Урал».