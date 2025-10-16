Уголовное дело из-за отсутствия отопления завели в Челябинской области

Ситуация в Коелге — не единственный факт отсутствия отопления в домах в Челябинской области. Так, в столице региона до сих пор есть квартиры, не полностью подключенные к теплу: нагреваются не все батареи. Например, такое происходит в домах, которые обслуживает УК «Мой дом Урал», жильцы вторую неделю звонят туда и не могут ничего добиться.