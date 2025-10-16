Ричмонд
Уголовное дело из-за отсутствия отопления завели в Челябинской области

В селе Коелга Еткульского муниципального округа (Челябинская область) отсутствие отопления в домах и соцобъектах стало причиной для возбуждения уголовного дела. Его завели по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, сообщили прокуратура и СК.

В соцсетях несколько дней назад появилась информация о том, что в Коелге не отапливается детский сад, воспитанники мерзнут, а в какой-то день сотрудники учреждения и вовсе попросили родителей не приводить детей.

Установлено, что в период с 1 сентября по 15 октября сотрудники ООО УК «Зауральский», игнорируя начало отопительного сезона, не обеспечили надлежащую работу объектов теплоснабжения села. Из-за этого в работе системы водоотведения происходили сбои, что стало причиной приостановки подачи тепла в многоквартирные дома и соцучреждения.

Ситуация в Коелге — не единственный факт отсутствия отопления в домах в Челябинской области. Так, в столице региона до сих пор есть квартиры, не полностью подключенные к теплу: нагреваются не все батареи. Например, такое происходит в домах, которые обслуживает УК «Мой дом Урал», жильцы вторую неделю звонят туда и не могут ничего добиться.

Несмотря на масштабные проблемы с подачей отопления в начале холодного сезона, в самом Челябинске уголовных дел не заводили. Нерадивые управляющие компании получили лишь предостережения от прокуратуры. Надзорное ведомство сообщало, что больше всего людей «заморозили» «ДЕЗ Калининского района» и «Мой дом Урал».