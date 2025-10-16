В Челябинской области нашли женщину, потерявшуюся на кладбище

ЧЕЛЯБИНСК, 16 окт — РИА Новости. Спасатели на четвертый день поисков нашли пожилую жительницу Челябинской области, которая 12 октября приехала на кладбище в поселке Аракуль на такси, но обратно к машине не вернулась, сообщила пресс-служба областной поисково-спасательной службы.
По данным пресс-службы, 12 октября женщина на такси уехала в посёлок Аракуль на кладбище, вышла из машины и обещала вернуться, но пропала. Водитель пытался самостоятельно найти женщину, но поиски оказались безрезультатны.
«Поиск пропавшей объединил спасателей Кыштымского отряда областной поисково-спасательной службы, Мобильного поисково-спасательного отряда, местных жителей, “ЛизаАлерт”, ООО “РМК Поиск”, а также кинологический расчёт, обследовавший 1,5 км… И только в среду, 15 октября потерявшуюся нашли добровольцы в 10 км от поселка Аракуль», — говорится в сообщении.
Область поисков составила 52 км, отмечается в сообщении.
По данным челябинского добровольческого поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», потерявшаяся — Магуфья Сысоева 1948 года рождения, ее искали более 150 человек.
В Челябинской области в середине октября температура воздуха днем составляла до плюс 8−10 градусов, ночью опускалась до −2 градусов.