В Челябинской области нашли женщину, потерявшуюся на кладбище

ЧЕЛЯБИНСК, 16 окт — РИА Новости. Спасатели на четвертый день поисков нашли пожилую жительницу Челябинской области, которая 12 октября приехала на кладбище в поселке Аракуль на такси, но обратно к машине не вернулась, сообщила пресс-служба областной поисково-спасательной службы.