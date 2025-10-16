Цепная авария в Молдове: Столкнулись два микроавтобуса и легковой автомобиль — в аварии пострадали трое пассажиров маршрутки

В Молдове трое пассажиров маршрутки пострадали в цепном ДТП.
Цепная авария произошла вчера в Яловенах: столкнулись два микроавтобуса Mercedes и легковушка Hyundai.
В результате три пассажира рейсового микроавтобуса получили травмы. Их доставили в больницу для оказания необходимой медицинской помощи, пишет pulsmedia.md.
Полиции предстоит установить виновника аварии.
