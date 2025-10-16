Жителя Башкирии осудили за хранение и передачу персональных данных

В Башкирии выявлена и пресечена преступная деятельность 31-летнего жителя Уфимского района, причастного к незаконному хранению и передаче компьютерной информации, содержащей персональные данные потребителей газа.
Сотрудниками УФСБ установлено, что в 2024 года осужденный будучи исполнительным директором организации по обслуживанию газового оборудования у населения, незаконно скопировал и перенес на флэш-накопители актуальные персональные данные физических лиц — потребителей газа Башкирии.
Уволившись, в 2025 году мужчина опубликовал объявление о продаже имеющейся у него информации.
— В ходе реализации «Оперативного эксперимента» представителями УФСБ была приобретена часть предлагаемой базы данных, включающей в себя не только сведения, связанные с газовым оборудованием и его использованием, но также совокупные персональные данные, включающие в себя адреса проживания, контактные данные и номера телефонов частных лиц. В ходе обыска по месту жительства злоумышленника обнаружены и изъяты компьютерная техника, телефоны и флэш-накопители, содержащие базы данных, — рассказали в пресс-службе УФСБ по РБ.
Доказательства, собранные следователями УФСБ признаны Уфимским районным судом достаточными для вынесения обвинительного приговора. Обвиняемый признан виновным в незаконном хранении и передаче компьютерной информации с назначением наказания в виде штрафа в размере 400 тысяч рублей. Осужденный свою вину признал, с решением суда согласился и оплатил штраф.
Приговор вступил в законную силу.