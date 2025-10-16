Ричмонд
На Южном Урале медики насильно привязали подростка к кровати

На Южном Урале трое сотрудников социального учреждения привязали 16-летнего подростка к кровати, что привело к его смерти. Об этом сообщили в прокуратуре Челябинской области.

По данным следствия, несовершеннолетний был направлен в Государственное стационарное учреждение социального обслуживания «Троицкий центр содействия семейному воспитанию». По медицинским показаниям у подростка было психическое расстройство. В июле 2022 года две медицинские сестры и медбрат не обеспечили должный уход и, зафиксировав подростка за руки и ноги, оставили его без присмотра. В результате несовершеннолетний захлебнулся рвотными массами и умер от механической асфиксии (удушья).

Прокуратура Челябинской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении трех сотрудников. Дело передано в Троицкий городской суд для рассмотрения по существу.