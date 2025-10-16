Ричмонд
В Москве задержали велосипедиста, сбившего девочку

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Правоохранители задержали мужчину, который сбил на электровелосипеде двенадцатилетнюю девочку в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГСУ СК России.

Источник: РИА "Новости"

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 268 УК РФ (нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта). Следователями столичного СК и оперативными сотрудниками правоохранительных органов фигурант задержан. В ближайшее время следователи приступят к его допросу», — говорится в сообщении.

По данным ГУ МВД По Москве, ДТП произошло 15 октября около 19:00 на улице Столетова. Мужчина на электровелосипеде сбил девочку, она для оказания помощи доставлена в больницу.