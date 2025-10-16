Сочинский застройщик проиграл суд с государством на 5,8 млрд рублей

Сочинский бизнесмен Сергей Эксузян не смог взыскать с Российской Федерации 5,8 млрд рублей убытков, связанных с приостановкой строительства апарт-отеля «Сады Киви» в Адлере. Арбитражный суд Краснодарского края отклонил иск инвестора, несмотря на уголовное дело против бывшего руководителя краевого управления Росимущества Андрея Краснова, сообщает «Коммерсантъ».
Эксузян утверждал, что незаконные решения, приведшие к срыву строительства, были приняты по вине Краснова. Однако суд подчеркнул, что государство не несет ответственности за неосмотрительность застройщика, который как профессиональный участник рынка должен был учитывать риски, связанные с проектом.
Строительство комплекса площадью 2,8 гектара прекратили в 2022 году после того, как суд по иску прокуратуры отозвал разрешение на работы и расторг договор аренды. Прокуратура выявила нарушения при возведении объекта и признала незаконным приобретение права на участок, находившийся в федеральной собственности.
Компания «Сады Киви» и Сергей Эксузян требовали компенсации вложенных средств и упущенной выгоды, настаивая на том, что рассчитывали на законность сделок с государством и решений госорганов. После отказа в иске в августе 2023 года, повторное обращение в суд в ноябре 2024 года было основано на материалах уголовного дела против Краснова.
Бывшего чиновника обвиняли в превышении полномочий при распоряжении участками АО «Адлерский чай» и ООО «Сады Киви». В октябре прошлого года он был признан виновным по первому эпизоду и приговорен к штрафу, а производство по второму эпизоду прекратили по истечению срока давности.
Сторона истца утверждала, что существует прямая связь между действиями Краснова и ущербом инвесторов. Однако суд вновь отказал в удовлетворении требований, отметив, что сам факт преступления чиновника не доказывает ответственность государства за убытки, понесенные застройщиком, который должен был учитывать возможные ограничения по использованию территории.