Сочинский застройщик проиграл суд с государством на 5,8 млрд рублей

Компания «Сады Киви» и Сергей Эксузян требовали компенсации вложенных средств и упущенной выгоды, настаивая на том, что рассчитывали на законность сделок с государством и решений госорганов. После отказа в иске в августе 2023 года, повторное обращение в суд в ноябре 2024 года было основано на материалах уголовного дела против Краснова.