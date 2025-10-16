В Крыму задержали банду домушников с украденным золотом

«В Крыму в дежурную часть полиции поступило заявление от 52-летнего предпринимателя из города Саки о хищении золотых изделий и денежных средств. Он сообщил, что, вернувшись домой, обнаружил разбитое окно и пропажу металлического сейфа, в котором хранилась иностранная валюта (550 евро и 1500 долларов США), а также три золотых кольца и цепочка. Общая сумма ущерба составила порядка 340 тысяч рублей», — рассказали в полиции.