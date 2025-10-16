В Крыму задержали банду домушников с украденным золотом

«В Крыму в дежурную часть полиции поступило заявление от 52-летнего предпринимателя из города Саки о хищении золотых изделий и денежных средств. Он сообщил, что, вернувшись домой, обнаружил разбитое окно и пропажу металлического сейфа, в котором хранилась иностранная валюта (550 евро и 1500 долларов США), а также три золотых кольца и цепочка. Общая сумма ущерба составила порядка 340 тысяч рублей», — рассказали в полиции.
Сотрудники установили, что четверо мужчин проникли в дом, перелезли через забор, взломали пластиковое окно и совершили кражу. Недалеко от места преступления был найден брошенный автомобиль ВАЗ-21099 и вскрытый сейф.
В ходе розыскных мероприятий выяснилось, что злоумышленники, пытаясь скрыться, пересели на Hyundai Creta и направились в Симферополь, где разделились: двое остались в городе, а остальные на Infiniti поехали к местам временного проживания.
Все четверо задержаны. Домушники оказались жителями Калужской, Тульской, Курской и Тверской областей. Трое из них ранее судимы за кражи.
«При проведении обысков по местам временного проживания и в транспортных средствах сообщников были обнаружены похищенные деньги и ювелирные украшения, а также предметы, имеющие доказательственное значение. У одного из задержанных — 34-летнего жителя Тульской области — был изъят пистолет ТТ с 13 патронами, пригодными для стрельбы», — уточнили в МВД.
По данным фактам возбуждены уголовные дела по статьям «Кража» и «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия». Все задержанные заключены под стражу, а их автомобили помещены на специализированную стоянку.
Расследование продолжается. Похищенное имущество возвращено законному владельцу.
Ранее сообщалось, что 37-летний житель Сакского района Крыма похитил у матери золотые цепочки и сдал их в ломбард, чтобы на вырученные деньги приобрести себе спиртные напитки.