Экс-замгубернатора Челябинской области продлили арест

По данным следствия, с 2009 по 2010 год Уфимцев и трое соучастников обманом на безвозмездной основе приобрели право пользования лесным участком в охранной зоне памятника природы Челябинской области на озере Увильды. Они организовали заключение договора бессрочного пользования между главным управлением лесами Челябинской области и муниципальным учреждением, по которому участок площадью пять гектаров предоставлялся для строительства детского оздоровительного лагеря. В ведомстве подчеркивали, что подельники решили построить там жилые дома для отдыха. Фигуранты возвели коттеджные постройки, оформили дома и земельный участок в собственность на подконтрольное юрлицо, а затем продали.