В Тольятти мужчина избил 11-летнего велосипедиста

В Тольятти 11-летний велосипедист подвергся нападению со стороны взрослого мужчины. Причиной послужил наезд подростка на 2-летнюю дочь агрессивного горожанина.
Мальчик, по словам прохожих, не справился с управлением и сбил ребенка. Позже стало известно, что травм у малышки нет и с ней все хорошо. Однако, травмы получил велосипедист от отца девочки, который бил его ногами по разным частям тела.
Возбуждено уголовное дело, которое попало на контроль главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина.