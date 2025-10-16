Мужчина упал в глубокий колодец в Балхаше

Как сообщили в Telegram-канале Министерства по чрезвычайным ситуациям, несчастный случай произошел на улице Бокейханова. Мужчина 1970 года рождения упал в открытый колодец по неосторожности.
«Прибывшей на место бригаде скорой медицинской помощи потребовалась помощь в извлечении пострадавшего. Сотрудники оперативно-спасательного отряда МЧС оперативно прибыли на место, извлекли мужчину из колодца и передали медикам», — рассказали в ведомстве.
МЧС напоминает, что не стоит приближаться к техническим люкам, особенно в темное время суток.