Мужчина упал в глубокий колодец в Балхаше

В Балхаше мужчина провалился в колодец глубиной в четыре метра. Пострадавшему понадобилась помощь спасателей и медиков, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

Источник: pixabay.com

Как сообщили в Telegram-канале Министерства по чрезвычайным ситуациям, несчастный случай произошел на улице Бокейханова. Мужчина 1970 года рождения упал в открытый колодец по неосторожности.

«Прибывшей на место бригаде скорой медицинской помощи потребовалась помощь в извлечении пострадавшего. Сотрудники оперативно-спасательного отряда МЧС оперативно прибыли на место, извлекли мужчину из колодца и передали медикам», — рассказали в ведомстве.

МЧС напоминает, что не стоит приближаться к техническим люкам, особенно в темное время суток.