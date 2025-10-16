Ричмонд
В Шелехове попрощались с двумя девушками, погибшими от рук подростка

В Шелехове прошли прощания с двумя погибшими девушками.

Источник: РИА "Новости"

Проститься с 14-летней школьницей пришло около 200 человек — друзья, одноклассники и учителя. Ранее простились с 23-летней соседкой девочки, которая также погибла в этой трагедии. Об этом стало известно в соцсетях.

По данным следствия, 13 октября подросток во время ссоры нанес своей 14-летней знакомой ножевые ранения. На крики из квартиры выбежала соседка, которую подросток также ударил ножом. Женщина смогла выйти на улицу, но позже скончалась в больнице.

Подозреваемый был задержан соседями и сейчас находится в следственном изоляторе. Возбуждено уголовное дело, продолжается расследование обстоятельств произошедшего.

Напомним АиФ-Иркутск уже писали, что 14-летнего жителя Шелехова взяли под стражу на месяц. Суд согласился с ходатайством следователей, которое также поддержала прокуратура.