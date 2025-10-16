Шесть человек госпитализированы с ботулизмом в Дагестане

Шесть человек из двух семей в Махачкале были госпитализированы с диагнозом «ботулизм» после употребления домашних консервированных продуктов. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.
Как пишут «Махачкалинские известия» со ссылкой на региональный Минздрав, двое пострадавших находятся в крайне тяжелом состоянии, трое в среднетяжелом, и один в легком.
В центре инфекционных болезней республики подтвердили, что врачи сейчас «делают все возможное для сохранения жизни и здоровья людей». Специалисты РЦИБ предупреждают, что основной причиной опасного заболевания становятся именно домашние консервы.
«Иногда достаточно мельчайшей частицы почвы, оставшейся на овощах, чтобы в банку попали клостридии ботулизма. В безвоздушной среде они начинают производить ботулотоксин», — пояснила заведующая отделением РЦИБ Джамиля Амирова.
Медики напоминают, что ботулизм смертельно опасен, так как яд в домашних заготовках невозможно распознать по вкусу или запаху. Без своевременного лечения это отравление, поражающее нервную систему, часто приводит к летальному исходу.