Шесть человек госпитализированы с ботулизмом в Дагестане

Вспышка ботулизма в Дагестане: домашние консервы отправили на больничные койки шесть человек из двух семей. Медики предупреждают о смертельной опасности яда, который невозможно распознать по вкусу или запаху.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Шесть человек из двух семей в Махачкале были госпитализированы с диагнозом «ботулизм» после употребления домашних консервированных продуктов. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.

Как пишут «Махачкалинские известия» со ссылкой на региональный Минздрав, двое пострадавших находятся в крайне тяжелом состоянии, трое в среднетяжелом, и один в легком.

В центре инфекционных болезней республики подтвердили, что врачи сейчас «делают все возможное для сохранения жизни и здоровья людей». Специалисты РЦИБ предупреждают, что основной причиной опасного заболевания становятся именно домашние консервы.

«Иногда достаточно мельчайшей частицы почвы, оставшейся на овощах, чтобы в банку попали клостридии ботулизма. В безвоздушной среде они начинают производить ботулотоксин», — пояснила заведующая отделением РЦИБ Джамиля Амирова.

Медики напоминают, что ботулизм смертельно опасен, так как яд в домашних заготовках невозможно распознать по вкусу или запаху. Без своевременного лечения это отравление, поражающее нервную систему, часто приводит к летальному исходу.