Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рабочий погиб на стройке в Феодосии — начальник участка получил срок

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт — РИА Новости Крым. Бывший начальник участка строительной организации получил два года условно за смерть рабочего во время земельных работ на стройке в Феодосии. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.

Трагедия произошла в мае при выполнении строительно-монтажных работ в индустриальном парке, сообщалось ранее. Ответственный за охрану труда сотрудник допустил к работе не прошедшего обучение и проверку знаний 28-летнего работника. Мужчина спустился в траншею глубиной более трех метров, после чего произошло обрушение грунта. Потерпевший скончался на месте происшествия.

«Судом с учетом мнения государственного обвинителя подсудимый приговорен к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком на аналогичный период с лишением права заниматься деятельностью, связанной с руководством, организацией и производством строительных и строительно-монтажных работ, на срок два года», — проинформировали в четверг в прокуратуре региона.

К этому времени приговор суда в законную силу не вступил, уточнили в пресс-службе надзорного ведомства.