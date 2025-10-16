Рабочий погиб на стройке в Феодосии — начальник участка получил срок

Трагедия произошла в мае при выполнении строительно-монтажных работ в индустриальном парке, сообщалось ранее. Ответственный за охрану труда сотрудник допустил к работе не прошедшего обучение и проверку знаний 28-летнего работника. Мужчина спустился в траншею глубиной более трех метров, после чего произошло обрушение грунта. Потерпевший скончался на месте происшествия.