Рабочий погиб на стройке в Феодосии — начальник участка получил срок

Трагедия произошла в мае при выполнении строительно-монтажных работ в индустриальном парке, сообщалось ранее. Ответственный за охрану труда сотрудник допустил к работе не прошедшего обучение и проверку знаний 28-летнего работника. Мужчина спустился в траншею глубиной более трех метров, после чего произошло обрушение грунта. Потерпевший скончался на месте происшествия.
«Судом с учетом мнения государственного обвинителя подсудимый приговорен к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком на аналогичный период с лишением права заниматься деятельностью, связанной с руководством, организацией и производством строительных и строительно-монтажных работ, на срок два года», — проинформировали в четверг в прокуратуре региона.
К этому времени приговор суда в законную силу не вступил, уточнили в пресс-службе надзорного ведомства.