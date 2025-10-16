Работники сельского хозяйства Башкирии стали гибнуть на 200% чаще

За первые девять месяцев 2025 года в сельском хозяйстве Башкирии зафиксировали рост фатальных инцидентов. Как сообщила руководитель Государственной инспекции труда республики Татьяна Астрелина, в отрасли произошло 17 несчастных случаев.
Выступая на семинаре-совещании по охране труда в агропромышленном комплексе, Астрелина привела сравнительные данные: за весь 2024 год в сельском хозяйстве республики было расследовано 13 несчастных случаев, включая два смертельных, тогда как за девять месяцев текущего года уже зафиксировано шесть смертельных случаев.
Руководитель Гострудинспекции назвала основные причины трагедий. По ее словам, многие работники не имеют официально оформленных трудовых договоров — вместо них заключаются гражданско-правовые договоры, что лишает работников социальных гарантий и компенсаций при травматизме.
Еще одной типичной причиной несчастных случаев со смертельным исходом становится состояние алкогольного опьянения работников. Также к трагедиям приводит выполнение работниками задач, не соответствующих их квалификации, что особенно актуально в условиях кадрового дефицита в отрасли.
Астрелина призвала сельхозпредприятий активнее обращаться за консультациями в Гострудинспекцию и использовать все доступные средства для предотвращения несчастных случаев на производстве.
