Работники сельского хозяйства Башкирии стали гибнуть на 200% чаще

Выступая на семинаре-совещании по охране труда в агропромышленном комплексе, Астрелина привела сравнительные данные: за весь 2024 год в сельском хозяйстве республики было расследовано 13 несчастных случаев, включая два смертельных, тогда как за девять месяцев текущего года уже зафиксировано шесть смертельных случаев.