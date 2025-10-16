У рецидивиста из Черемхова отобрали Audi A4 за пьяную езду

ИРКУТСК, 16 октября, IrkutskMedia. В Черемхово суд приговорил 37-летнего местного жителя к 10 месяцам принудительных работ за повторное управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Нарушителя лишили водительских прав на три года, а его автомобиль Audi A4 конфискован в доход государства.
Как сообщает пресс-службы прокуратуры региона и ГУ МВД России по Иркутской области, в марте 2025 года мужчина сел за руль в нетрезвом виде. На улице Шевченко в Черемхово его остановили сотрудники ДПС и провели освидетельствование, подтвердившее алкогольное опьянение.
Ранее в 2023 году водитель уже привлекался к уголовной ответственности за пьяную езду судимость не была погашена. Несмотря на это, он снова нарушил закон.
Суд признал мужчину виновным по ч. 2 ст. 264.1 УК РФ и назначил наказание в виде 10 месяцев принудительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства.
Ранее в Тулуне сотрудники Госавтоинспекции во второй раз за неделю остановили местную жительницу за вождение в состоянии алкогольного опьянения. Женщина управляла автомобилем без прав, при этом содержание спирта в выдыхаемом воздухе превысило допустимую норму в 6 раз.