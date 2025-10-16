У рецидивиста из Черемхова отобрали Audi A4 за пьяную езду

Ранее в Тулуне сотрудники Госавтоинспекции во второй раз за неделю остановили местную жительницу за вождение в состоянии алкогольного опьянения. Женщина управляла автомобилем без прав, при этом содержание спирта в выдыхаемом воздухе превысило допустимую норму в 6 раз.