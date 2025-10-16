Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Постоянные унижения и угрозы: следователь не смог вынести критику начальницы и свел счеты с жизнью

Экс-полицейский сбежал из страны после смерти подчиненного в Иркутске.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске бывшая начальница следственного отдела признана виновной в доведении своего подчиненного до самоубийства. Суд установил, что на протяжении нескольких месяцев она систематически унижала его, публично оскорбляла и требовала уволиться. Угрожала, что не даст доработать до пенсии.

В декабре 2017 года, находясь на круглосуточном дежурстве, следователь более не смог выдерживать постоянное давление и жестокое обращение со стороны руководителя. Он свел счеты с жизнью. Комплексная экспертиза, проведенная ведущими специалистами, подтвердила прямую связь между действиями начальницы и последовавшей трагедией.

— Суд приговорил бывшего подполковника юстиции к 13 годам колонии общего режима, лишил ее звания и права занимать руководящие должности в правоохранительных органах на семь лет. Родственникам погибшего — матери, супруге и ребенку — взыскана компенсация морального вреда в размере одного миллиона рублей, — рассказали КП-Иркутск в пресс-службе судов общей юрисдикции Иркутской области.

Примечательно, что сама виновная скрылась от правосудия, получив гражданство Израиля. С 2021 года она находится в международном розыске. Суд постановил продолжить ее розыск до задержания с последующей экстрадицией в Россию.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Шелехове простились с девушкой, погибшей, защищая школьницу от подростка с ножом.