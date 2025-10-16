Постоянные унижения и угрозы: следователь не смог вынести критику начальницы и свел счеты с жизнью

В Иркутске бывшая начальница следственного отдела признана виновной в доведении своего подчиненного до самоубийства. Суд установил, что на протяжении нескольких месяцев она систематически унижала его, публично оскорбляла и требовала уволиться. Угрожала, что не даст доработать до пенсии.
В декабре 2017 года, находясь на круглосуточном дежурстве, следователь более не смог выдерживать постоянное давление и жестокое обращение со стороны руководителя. Он свел счеты с жизнью. Комплексная экспертиза, проведенная ведущими специалистами, подтвердила прямую связь между действиями начальницы и последовавшей трагедией.
— Суд приговорил бывшего подполковника юстиции к 13 годам колонии общего режима, лишил ее звания и права занимать руководящие должности в правоохранительных органах на семь лет. Родственникам погибшего — матери, супруге и ребенку — взыскана компенсация морального вреда в размере одного миллиона рублей, — рассказали КП-Иркутск в пресс-службе судов общей юрисдикции Иркутской области.
Примечательно, что сама виновная скрылась от правосудия, получив гражданство Израиля. С 2021 года она находится в международном розыске. Суд постановил продолжить ее розыск до задержания с последующей экстрадицией в Россию.
