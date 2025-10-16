Постоянные унижения и угрозы: следователь не смог вынести критику начальницы и свел счеты с жизнью

В Иркутске бывшая начальница следственного отдела признана виновной в доведении своего подчиненного до самоубийства. Суд установил, что на протяжении нескольких месяцев она систематически унижала его, публично оскорбляла и требовала уволиться. Угрожала, что не даст доработать до пенсии.