Бывший российский инспектор ДПС поплатился за фото на работе

Как установил суд, инспектор ДПС по Нижнеилимскому району по просьбе знакомых, которые планировали приобретение автомобиля, предоставлял им служебную информацию об ограничениях на транспортном средстве. Он фотографировал данные из программы ФИС ГИБДД-М и отправлял снимки. При этом владельцы машин не давали согласия на сбор и обработку своих персональных данных, а также распространение и передачу третьим лицам.