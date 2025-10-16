В Крыму арестовали двух членов женской ячейки террористической организации

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 октября. /ТАСС/. Киевский районный суд Симферополя избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца двум ранее задержанным женщинам, входившим в женскую ячейку международной террористической организации. Об этом журналистам сообщили в управлении ФСБ по Республике Крым и городу Севастополю.