Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Петербурге задержали мигрантов, устроивших поножовщину

С. -ПЕТЕРБУРГ, 16 окт — РИА Новости. Полицейские задержали в Петербурге пятерых граждан одного из государств Средней Азии, которые на улице устроили драку, переросшую в поножовщину, сообщила пресс-служба ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Источник: © РИА Новости

Инцидент произошел вечером 15 октября возле дома 13 по Заневскому проспекту.

«Прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции предварительно установлено, что все началось со словесного конфликта между строителями — гражданами одного из государств Средней Азии, который плавно перерос в поножовщину», — говорится в сообщении.

Полицейскими были задержаны трое строителей в возрасте 26−35 лет. Спустя некоторое время у станции метро «Новочеркасская» нарядом полиции на метрополитене задержан еще один 21-летний мигрант, подозреваемый в том, что в ходе драки нанес ножевые ранения двум своим соотечественникам 30 и 34 лет.

Сообщается, что пострадавшие были госпитализированы с ножевыми ранениями в состоянии средней степени тяжести.

Кроме того, была установлена личность еще одного причастного к драке 21-летнего приезжего. Его задержали в аэропорту «Пулково».

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает пресс-служба.