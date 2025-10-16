В Петербурге задержали мигрантов, устроивших поножовщину

Инцидент произошел вечером 15 октября возле дома 13 по Заневскому проспекту.
«Прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции предварительно установлено, что все началось со словесного конфликта между строителями — гражданами одного из государств Средней Азии, который плавно перерос в поножовщину», — говорится в сообщении.
Полицейскими были задержаны трое строителей в возрасте 26−35 лет. Спустя некоторое время у станции метро «Новочеркасская» нарядом полиции на метрополитене задержан еще один 21-летний мигрант, подозреваемый в том, что в ходе драки нанес ножевые ранения двум своим соотечественникам 30 и 34 лет.
Сообщается, что пострадавшие были госпитализированы с ножевыми ранениями в состоянии средней степени тяжести.
Кроме того, была установлена личность еще одного причастного к драке 21-летнего приезжего. Его задержали в аэропорту «Пулково».
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает пресс-служба.