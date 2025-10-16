В Петербурге задержали мигрантов, устроивших поножовщину

Полицейскими были задержаны трое строителей в возрасте 26−35 лет. Спустя некоторое время у станции метро «Новочеркасская» нарядом полиции на метрополитене задержан еще один 21-летний мигрант, подозреваемый в том, что в ходе драки нанес ножевые ранения двум своим соотечественникам 30 и 34 лет.