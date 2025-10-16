Ричмонд
На востоке Сирии при подрыве автобуса с нефтяниками погибли четыре человека

БЕЙРУТ, 16 октября. /ТАСС/. Министерство энергетики Сирии сообщило о террористической вылазке в районе нефтяного объекта в восточной провинции Дейр-эз-Зор. В результате подрыва автобуса с нефтяниками погибли четверо охранников и еще девять специалистов получили ранения, говорится в заявлении ведомства, переданном агентством SANA.

Источник: Reuters

В нем указывается, что нападение на автобус было совершено, когда он двигался по шоссе между городами Дейр-эз-Зор и Эль-Меядин.