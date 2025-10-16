Ричмонд
Шесть машин столкнулись в тоннеле в Сочи

В Сочи на дублере Курортного проспекта столкнулись шесть автомобилей.

Источник: Комсомольская правда

Утром 16 октября на дублере Курортного проспекта в Сочи произошло массовое ДТП — во втором тоннеле со стороны Адлера столкнулись сразу шесть автомобилей. Из-за аварии движение оказалось затруднено, по правой полосе проезд временно невозможен.

Как сообщили в пресс-службе сочинского ОГИБДД, по предварительной информации, участниками происшествия стали шесть машин. К счастью, обошлось без пострадавших — автомобили получили лишь незначительные механические повреждения.

На месте работают сотрудники ГИБДД, которые регулируют движение и фиксируют обстоятельства ДТП. Объехать место столкновения можно по соседней полосе, однако скорость движения остается низкой.

По данным сервиса «Яндекс Карты», к десяти часам утра затор на дублере Курортного проспекта растянулся более чем на два километра. В ближайшее время ожидается, что эвакуаторы уберут поврежденные автомобили и движение полностью восстановят.

Ранее сообщалось, что количество ДТП в Сочи снизилось в 2025 году.