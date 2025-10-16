Ричмонд
В Челябинске осудили мужчину за попытку доставить наркотики в колонию

Он привязал свёрток с веществами к арбалетной стреле.

Металлургический районный суд Челябинска вынес приговор мужчине, пытавшемуся доставить наркотические вещества в исправительную колонию. Об этом сообщает областная прокуратура.

В суде установлено, что в апреле 2025 года 34-летний подсудимый при помощи арбалета со стрелой пытался перебросить два свёртка с марихуаной и героином на территорию колонии. Довести затеянное до конца он не смог, так как был задержан полицией.

В результате суд избрал ранее судимому мужчине наказание в виде девяти лет лишения свободы в колонии особого режима.