Калининградка обвиняется в растрате 1,1 млн рублей племянницы

Сумма ущерба превышает 1,1 млн рублей, которые потерпевшая собирала на первоначальный взнос по ипотеке.
Согласно материалам дела, женщина предложила помощь в оформлении кредита на покупку квартиры и попросила временно разместить деньги на своем банковском счете. Однако когда пришло время вносить платеж, выяснилось, что все средства были потрачены на погашение личных долгов и ставки.
Полиция установила, что подозреваемая полностью израсходовала доверенные ей средства. Возбуждено уголовное дело о растрате в особо крупном размере, которое предусматривает до 10 лет лишения свободы. На время следствия обвиняемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.