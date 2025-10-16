Ричмонд
Калининградка обвиняется в растрате 1,1 млн рублей племянницы

В Калининграде возбуждено уголовное дело в отношении 35-летней местной жительницы, подозреваемой в присвоении денежных средств своей 18-летней племянницы.

Источник: Янтарный край

Сумма ущерба превышает 1,1 млн рублей, которые потерпевшая собирала на первоначальный взнос по ипотеке.

Согласно материалам дела, женщина предложила помощь в оформлении кредита на покупку квартиры и попросила временно разместить деньги на своем банковском счете. Однако когда пришло время вносить платеж, выяснилось, что все средства были потрачены на погашение личных долгов и ставки.

Полиция установила, что подозреваемая полностью израсходовала доверенные ей средства. Возбуждено уголовное дело о растрате в особо крупном размере, которое предусматривает до 10 лет лишения свободы. На время следствия обвиняемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.