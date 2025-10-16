Калининградка обвиняется в растрате 1,1 млн рублей племянницы

Согласно материалам дела, женщина предложила помощь в оформлении кредита на покупку квартиры и попросила временно разместить деньги на своем банковском счете. Однако когда пришло время вносить платеж, выяснилось, что все средства были потрачены на погашение личных долгов и ставки.