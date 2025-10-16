16-летний водитель устроил ДТП на станции Сысерть в Екатеринбурге

Автоинспекторы Екатеринбурга установили обстоятельства дорожной аварии с участием несовершеннолетнего водителя, которая случилась вечером 15 октября на станции Сысерть в Екатеринбурге. На улице Кузнецова 16-летний подросток за рулем «ВАЗ» выехал на встречную полосу и допустил столкновение с Volkswagen.