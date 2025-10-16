Ричмонд
16-летний водитель устроил ДТП на станции Сысерть в Екатеринбурге

Подростка увезли в больницу с серьезными травмами.

Автоинспекторы Екатеринбурга установили обстоятельства дорожной аварии с участием несовершеннолетнего водителя, которая случилась вечером 15 октября на станции Сысерть в Екатеринбурге. На улице Кузнецова 16-летний подросток за рулем «ВАЗ» выехал на встречную полосу и допустил столкновение с Volkswagen.

Парня на машине скорой помощи доставили в Детскую горбольницу № 9 с серьезными травмами головы и ног. 48-летний водитель иномарки не пострадал.

Отец мальчика рассказал, что сын купил машину на свои деньги, без ведома родителей. Материалы о ДТП направлены сотрудникам ПДН для привлечения законных представителей несовершеннолетнего к административной ответственности.