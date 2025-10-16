В Грузии по обвинению в незаконных транзакциях задержали пятерых россиян

«За осуществление незаконной производственной деятельности и, по факту, легализацию незаконных доходов задержаны пять граждан Российской Федерации. Следствие установило, что одна из компаний без регистрации и разрешения Нацбанка осуществляла услуги виртуальных активов, предлагая как нелегальный офис, так и курьерский сервис. За последние месяцы она выполняла виртуальные транзакции эквивалентом в миллионы лари, чем была подключена к осуществлению в стране бесконтрольных международных транзакций», — говорится в заявлении.