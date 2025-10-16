Ричмонд
В Нижегородской области после ДТП с тремя погибшими завели уголовное дело

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 октября. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено в Нижегородской области по факту аварии, в которой погибли три человека и еще два пострадали. Об этом сообщается в Telegram-канале прокуратуры региона.

Источник: РИА "Новости"

«По факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц)», — говорится в сообщении.

Прокуратура взяла на контроль ход расследования и его результаты.

Авария с участием двух легковых автомобилей произошла около 02:30 в Арзамасском районе Нижегородской области. В результате три человека погибли и два пострадали. По предварительным данным, водитель автомобиля «Лада-Гранта» выехал на встречную полосу и совершил столкновение с Chevrolet Cruze.