В Нижегородской области после ДТП с тремя погибшими завели уголовное дело

Авария с участием двух легковых автомобилей произошла около 02:30 в Арзамасском районе Нижегородской области. В результате три человека погибли и два пострадали. По предварительным данным, водитель автомобиля «Лада-Гранта» выехал на встречную полосу и совершил столкновение с Chevrolet Cruze.