В Нижегородской области после ДТП с тремя погибшими завели уголовное дело

«По факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц)», — говорится в сообщении.
Прокуратура взяла на контроль ход расследования и его результаты.
Авария с участием двух легковых автомобилей произошла около 02:30 в Арзамасском районе Нижегородской области. В результате три человека погибли и два пострадали. По предварительным данным, водитель автомобиля «Лада-Гранта» выехал на встречную полосу и совершил столкновение с Chevrolet Cruze.