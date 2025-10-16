Ветхий трубопровод прорвало в омских Нефтяниках

В омской АО «Тепловая компания» в четверг, 16 октября 2025 года, сообщили о ходе работ по ликвидации порыва на теплотрассе по улице Нефтезаводской, 5, что в Советском округе Омска. Как заявляют специалисты, причиной тому стал ветхий металл трубопровода.
«Причиной порыва стал ветхий трубопровод. Несмотря на то, что данный участок сети проходил проверку в летний период при подготовке к осенне-зимнему периоду, при запуске отопительной системы из-за ветхости металла произошел прорыв. Фронт работ составляет около 30 метров», — отметили в компании.
Отмечается, что специалисты уже провели ряд работ, в частности, откачивали теплоноситель, искали место повреждения и проводили сварочные работы. Сегодня работы продолжаются.
В компании отметили, что перед ремонтными бригадами стоит задача нормализовать систему теплоснабжения в кратчайшие сроки, поэтому работы идут без остановок.
Однако пока никаких сроков завершения работ не называется.