Ветхий трубопровод прорвало в омских Нефтяниках

В омской АО «Тепловая компания» в четверг, 16 октября 2025 года, сообщили о ходе работ по ликвидации порыва на теплотрассе по улице Нефтезаводской, 5, что в Советском округе Омска. Как заявляют специалисты, причиной тому стал ветхий металл трубопровода.