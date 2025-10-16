Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Короткая рабочая неделя ждет уфимцев в начале ноября

В ноябре уфимцы будут работать всего три дня.

Источник: Комсомольская правда

Жителей Уфы в начале следующего месяца ожидает рабочая неделя, которая продлится всего три дня. Соответствующую информацию опубликовала пресс-служба городского Совета.

Выходными днями объявлены понедельник и вторник, 3 и 4 ноября. Приступать к работе горожане будут в среду, 5 ноября, и трудиться до конца недели, включительно по пятницу.

Такой график связан с государственным праздником — Днем народного единства, который в России отмечают 4 ноября. Выходной день 3 ноября образовался благодаря переносу субботы, 1 ноября. Такое решение было принято на уровне Правительства РФ, чтобы сделать использование праздничных и выходных дней более удобным.

В итоге последняя неделя октября завершится шестью рабочими днями, а затем горожан ждут три дня подряд для отдыха и, следом, короткая трудовая неделя из трех дней.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.