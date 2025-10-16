Короткая рабочая неделя ждет уфимцев в начале ноября

Жителей Уфы в начале следующего месяца ожидает рабочая неделя, которая продлится всего три дня. Соответствующую информацию опубликовала пресс-служба городского Совета.
Выходными днями объявлены понедельник и вторник, 3 и 4 ноября. Приступать к работе горожане будут в среду, 5 ноября, и трудиться до конца недели, включительно по пятницу.
Такой график связан с государственным праздником — Днем народного единства, который в России отмечают 4 ноября. Выходной день 3 ноября образовался благодаря переносу субботы, 1 ноября. Такое решение было принято на уровне Правительства РФ, чтобы сделать использование праздничных и выходных дней более удобным.
В итоге последняя неделя октября завершится шестью рабочими днями, а затем горожан ждут три дня подряд для отдыха и, следом, короткая трудовая неделя из трех дней.
