Короткая рабочая неделя ждет уфимцев в начале ноября

Такой график связан с государственным праздником — Днем народного единства, который в России отмечают 4 ноября. Выходной день 3 ноября образовался благодаря переносу субботы, 1 ноября. Такое решение было принято на уровне Правительства РФ, чтобы сделать использование праздничных и выходных дней более удобным.