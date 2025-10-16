Ричмонд
Уголовное дело возбуждено из-за ДТП с тремя погибшими под Арзамасом

Уголовное дело возбуждено по факту аварии с тремя погибшими, которая произошла под Арзамасом ночью 16 октября.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Нижегородской области.

Напомним, водитель «Лады Гранты» не справился с управлением, выехал на встречку и врезался в «Шевроле Круз». В результате аварии погибли оба водителя и пассажир иномарки. Еще двух пострадавших доставили в больницу.

Уголовное дело возбуждено по статье о нарушении правил дорожного движения. Прокуратура контролирует ход расследования.

Ранее сообщалось, что пять пешеходов пострадали и один погиб в ДТП в Нижегородской области 13 октября.