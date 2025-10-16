Свадьба обернулась трагедией. Один из гостей жестоко убил другого

Свадебное торжество в Иркутске закончилось смертельной трагедией. Как сообщили КП-Иркутск в СУ СКР и прокуратуре региона, суд вынес приговор 25-летнему жителю города, признав его виновным в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть человека.
Жуткая трагедия произошла летом 2024 года в одном из ресторанов на улице Байкальской. Во время свадебного банкета между гостем и 27-летним мужчиной вспыхнул конфликт. Подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения и имея навыки смешанных единоборств, нанес оппоненту несколько целенаправленных ударов кулаками в область головы. Третий удар, как установил суд, был нанесен уже после падения потерпевшего.
— С тяжелейшей закрытой черепно-мозговой травмой молодого человека экстренно доставили в городскую больницу, однако спасти его жизнь врачи не смогли — спустя сутки он скончался. В это время преступника оперативно задержали и заключили под стражу, — добавили в пресс-службе ведомств.
Обвиняемый полностью признал свою вину. Суд назначил ему наказание в виде девяти лет лишения свободы в колонии строгого режима. Параллельно с осужденного взыскано три миллиона рублей, которые будут выплачены вдове и матери погибшего.
