Свадьба обернулась трагедией. Один из гостей жестоко убил другого

Жуткая трагедия произошла летом 2024 года в одном из ресторанов на улице Байкальской. Во время свадебного банкета между гостем и 27-летним мужчиной вспыхнул конфликт. Подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения и имея навыки смешанных единоборств, нанес оппоненту несколько целенаправленных ударов кулаками в область головы. Третий удар, как установил суд, был нанесен уже после падения потерпевшего.