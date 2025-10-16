Резчик на пилах умер на складе нижегородского предприятия

Об этом сообщили в пресс-службе Госинспекции труда в Нижегородской области. Инцидент произошёл днём 9 октября. Сотрудники обнаружили мужчину без сознания прямо на рабочем месте. Медики, прибывшие на вызов, констатировали смерть. К этому моменту мужчина уже не подавал признаков жизни. Обстоятельства трагедии выясняются. Региональная инспекция труда начала проверку.