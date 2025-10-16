В Омской области вводят бессрочный карантин по особо опасной инфекции

Как стало известно «СуперОмску», в Калачинском районе вводится еще один карантин. В деревне Горошино выявлен случай заболевания животного бруцеллезом — болезнь подтвердилась в лаборатории. Чтобы не допустить распространения инфекции, в эпизоотическом очаге и в радиусе трех километров от него вводится карантин на неопределенный срок. Предполагается, что решение об отмене карантина будет принято отдельно.