В Омской области вводят бессрочный карантин по особо опасной инфекции

Как стало известно «СуперОмску», в Калачинском районе вводится еще один карантин. В деревне Горошино выявлен случай заболевания животного бруцеллезом — болезнь подтвердилась в лаборатории. Чтобы не допустить распространения инфекции, в эпизоотическом очаге и в радиусе трех километров от него вводится карантин на неопределенный срок. Предполагается, что решение об отмене карантина будет принято отдельно.
На указанной территории на время ограничений будет действовать ряд запретов, среди которых — запрет на лечение больных восприимчивых животных, посещение территории посторонними, доение овец и коз, изготовление сыров из овечьего молока.
Добавим, по данным из открытых источников, бруцеллез относят к наиболее опасным инфекционным заболеваниям хронического характера, как для животных, так и для человека. Больше всего ему подвержены коровы и овцы.
Эта бактериальная инфекция характеризуется абортами, рождением мертвого или нежизнеспособного приплода, эпидидимитами, артритами и другими признаками.
Возбудитель инфекции передается при контакте с больными животными, через слизистые оболочки, через корм и воду, и даже контакте с продукцией животного происхождения. Бруцеллез устойчив к воздействию факторов окружающей среды: (сохраняется в молоке до 10 дней, сливочном масле — до 35 дней, во внутренних органах, костях, мышцах и лимфатических узлах туш — до 60 дней), но погибает при хорошей термической обработке.