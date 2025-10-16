Ричмонд
Петербургскую певицу Наоко доставили в суд

Студентку Диану Логинову, которая выступает под псевдонимом Наоко и исполняет в том числе песни иноагентов в Петербурге, доставили в Дзержинский райсуд. У зала суда с неё сняли наручники. Об этом 16 октября сообщает корреспондент «Фонтанки».

18-летняя Диана провела ночь в 78 отделе полиции. По информации нашего издания, в отношении неё составили протоколы о публичной дискредитации армии и организации массового одновременного пребывания граждан в общественном месте, которое повлекло нарушение общественного порядка.

Студентка музыкального училища имени Н. А. Римского-Корсакова неоднократно становилась призёром различных конкурсов. На улицах города она выступает с группой «Стоптайм». Внимание к себе «Стоптайм» привлёк необычным репертуаром — музыканты в публичных местах исполняли песни иностранных агентов в окружении толп молодых людей. Несколько дней назад в соцсетях разлетелось видео, где на Невском проспекте напротив Казанского собора музыканты и толпа молодёжи пели запрещённый к распространению трек Noize MC* «Кооператив “Лебединое озеро”». Подробнее об этом «Фонтанка» рассказывала здесь.

*Noize MC (настоящее имя — Иван Алексеев) признан Минюстом РФ иностранным агентом.