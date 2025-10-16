Петербургскую певицу Наоко доставили в суд

Студентка музыкального училища имени Н. А. Римского-Корсакова неоднократно становилась призёром различных конкурсов. На улицах города она выступает с группой «Стоптайм». Внимание к себе «Стоптайм» привлёк необычным репертуаром — музыканты в публичных местах исполняли песни иностранных агентов в окружении толп молодых людей. Несколько дней назад в соцсетях разлетелось видео, где на Невском проспекте напротив Казанского собора музыканты и толпа молодёжи пели запрещённый к распространению трек Noize MC* «Кооператив “Лебединое озеро”». Подробнее об этом «Фонтанка» рассказывала здесь.