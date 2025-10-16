В Перми асфальт провалился под колёсами автомобиля дорожной службы

Асфальт провалился под колёсами автомобиля дорожной службы в Перми, сообщили сайту perm.aif.ru очевидцы.
Инцидент с большегрузным автомобилем произошёл в центре города днём 16 октября. Как рассказал perm.aif.ru житель краевой столицы Иван, оранжевый автомобиль службы ДЭС застрял в асфальте на улице Петропавловской за зданием краевой филармонии около 15:45 часов.
«Машина провалилась под асфальт. Рабочие проходят рядом и осматривают», — рассказал молодой человек perm.aif.ru.
На фотографиях, которыми поделился пермяк, заметно большую машину и дорожных рабочих в светоотражающей форме. Позади транспорта на дороге припаркован трактор. Заднее левое колесо дорожного транспорта почти наполовину ушло в асфальт, мешая ему двигаться.
В январе 2025 года сайт perm.aif.ru рассказывал о пассажирском автобусе, который провалился под асфальт на шоссе Космонавтов на месте ремонта дороги. Из-за инцидента 10 маршрутов других автобусов пришлось временно изменить.