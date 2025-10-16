Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Воронежская компания задолжала работникам 6 миллионов по зарплате

По принуждению трудовой инспекции работодатель начал возвращать долг.

Источник: Комсомольская правда

В начале года Гострудинспекция ей была выявила факт задолженности перед работниками ООО «МХП», которое занимается производством машин и оборудования для добычи полезных ископаемых и строительства.

В общей сложности компания задолжала больше 6 миллионов 46 работникам. По итогам проверки трудинспекция выдала работодателю предписание об устранении выявленных нарушений.

На сегодня принудительно погасила задолженность по заработной плате перед семью работниками в размере 875 тысяч рублей. Ранее, с мая по декабрь 2024 года, она уже выплатила 17 работникам более 2,5 миллионов.