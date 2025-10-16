Воронежская компания задолжала работникам 6 миллионов по зарплате

В начале года Гострудинспекция ей была выявила факт задолженности перед работниками ООО «МХП», которое занимается производством машин и оборудования для добычи полезных ископаемых и строительства.
В общей сложности компания задолжала больше 6 миллионов 46 работникам. По итогам проверки трудинспекция выдала работодателю предписание об устранении выявленных нарушений.
На сегодня принудительно погасила задолженность по заработной плате перед семью работниками в размере 875 тысяч рублей. Ранее, с мая по декабрь 2024 года, она уже выплатила 17 работникам более 2,5 миллионов.