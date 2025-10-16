В уфимском дворе спасли котенка, застрявшего на дереве

В Уфе сегодня, 16 октября, утром прошла успешная операция по спасению домашнего животного. В Дёмском районе города, во дворе дома на улице Правды, маленький котенок забрался на высокое дерево и не мог самостоятельно спуститься вниз.
На вызов о помощи животному оперативно отреагировали сотрудники республиканского госкомитета по чрезвычайным ситуациям. Прибыв на место, спасатели использовали специальную лестницу, чтобы добраться до испуганного питомца. Аккуратно подобрав котенка, они благополучно спустили его на землю.
По словам спасателей, животное не пострадало.
