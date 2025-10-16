Заседание в Краснодаре по делу об убийстве аниматоров снова отложили, сообщает «Кубань 24».
Очередное слушание по резонансному уголовному делу должно было состояться в Краснодарском краевом суде 16 октября.
На этом заседании присяжным должны были представить результаты экспертизы тела Кирилла Чубко. Также сторона защиты должна была начать излагать свою линию.
Однако заседание отложили, так как адвокат подсудимого Демьяна Кеворкьяна не явился на слушание по состоянию здоровья.
Представители вдовы Кирилла Чубко заявили, что это уже не первый подобный случай. Новое заседание суда назначено на 23 октября.
Ранее «АиФ-Юг» писал — дело об убийстве аниматоров Кирилла Чубко и Татьяны Мостыко рассматривается уже около 1,5 лет.
Напомним, что на скамье подсудимых — Демьян Кеворкьян, Арам Татосян и Анатолий Двойников. Их обвиняют в том, что в составе ОПГ мужчины расправились с аниматорами весной 2023 года.