Руководителям пермского телефонного завода «Телта» вынесли приговор

Они похитили 33,8 миллиона рублей из государственного бюджета.

Источник: Комсомольская правда

Учредитель пермского телефонного завода «Телта» Игорь Морозов осужден на семь лет колонии за хищение 33,8 миллиона рублей из государственного бюджета. Эти средства были выделены на выполнение оборонного заказа в 2015—2016 годах. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Вместе с ним осуждены бывший заместитель директора завода и главный бухгалтер, которые получили по семь с половиной лет колонии. Также судили бывшего сотрудника Минобороны, который получил пять лет условно.

Следствие установило, что при производстве полевых телефонов для армии обвиняемые использовали более дешёвые китайские комплектующие, нарушая условия государственного контракта, а разницу в стоимости присваивали.