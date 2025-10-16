Руководителям пермского телефонного завода «Телта» вынесли приговор

Учредитель пермского телефонного завода «Телта» Игорь Морозов осужден на семь лет колонии за хищение 33,8 миллиона рублей из государственного бюджета. Эти средства были выделены на выполнение оборонного заказа в 2015—2016 годах. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.