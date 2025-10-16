Двое новосибирцев получили восемь лет колонии за разбойное нападение

Двух новосибирцев приговорили к восьми годам лишения свободы за вооруженное ограбление. Они проникли в квартиру потерпевшего под предлогом утечки воды. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.
В мае 2025 года злоумышленники заранее договорились о преступлении, нашли предмет для использования в качестве оружия, а также подготовили маски и перчатки для маскировки. После этого они пришли в Кировский район города к дому своей жертвы.
Скрывая лица от камер наблюдения, мужчины вошли в подъезд и поднялись к квартире потерпевшего. Они обманом убедили его открыть дверь, сообщив о якобы произошедшей в жилище утечке воды. Когда хозяин квартиры открыл, они напали на него, приставив к его голове неизвестный предмет.
Проникнув внутрь, грабители потребовали от мужчины лечь на пол и передать им миллион рублей. Они нанесли потерпевшему несколько ударов по голове и пригрозили выстрелить в него, если тот не выполнит требования. Испуганный мужчина отдал деньги, после чего преступники скрылись.
Личности злоумышленников установили в ходе оперативно-розыскных мероприятий, проанализировав записи с камер видеонаблюдения. Кировский районный суд признал их виновными в разбойном нападении и назначил наказание в виде восьми лет колонии строгого режима.