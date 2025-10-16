Под Казанью водитель съехал в реку и утонул

К сожалению, спасти водителя не удалось. Находившийся в салоне 37-летний мужчина скончался. Его тело было передано правоохранительным органам. В настоящее время сотрудники полиции и МЧС устанавливают обстоятельства и причину произошедшего, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Татарстану.