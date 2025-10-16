Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Под Казанью водитель съехал в реку и утонул

Мужчину доставали из воды очевидцы.

Источник: ГУ МЧС по Татарстану

В Кайбицком районе Татарстана произошло дорожное происшествие со смертельным исходом. Возле села Малое Подберезье автомобиль Renault Logan съехал в реку Кубню. Местные жители первыми заметили происшествие и самостоятельно извлекли транспортное средство из воды.

К сожалению, спасти водителя не удалось. Находившийся в салоне 37-летний мужчина скончался. Его тело было передано правоохранительным органам. В настоящее время сотрудники полиции и МЧС устанавливают обстоятельства и причину произошедшего, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Татарстану.