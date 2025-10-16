Водитель «Лады» погиб в ДТП на трассе в Новосибирской области

Сегодня, 16 октября, приблизительно в 14:50 водитель 1980 г.р., находясь за рулем «LADA Calina», ехал по дороге Н-2524 «Неудачино — Р-254 “Иртыш”. По предварительным сведениям, на 960-м километре федеральной трассы произошло столкновение с автомобилем “Hyundai Н1”, которым управлял мужчина 1968 г.р.