Водитель «Лады» погиб в ДТП на трассе в Новосибирской области

В Татарском районе Госавтоинспекция выясняет детали трагической аварии со смертельным исходом.
Сегодня, 16 октября, приблизительно в 14:50 водитель 1980 г.р., находясь за рулем «LADA Calina», ехал по дороге Н-2524 «Неудачино — Р-254 “Иртыш”. По предварительным сведениям, на 960-м километре федеральной трассы произошло столкновение с автомобилем “Hyundai Н1”, которым управлял мужчина 1968 г.р.
К сожалению, водитель «LADA» скончался на месте от полученных повреждений еще до прибытия медиков. Пассажир «LADA», мужчина 1993 г.р., получил различные травмы и был госпитализирован.
На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа полиции. Ведется расследование для установления всех обстоятельств произошедшего.