В Уфе 52-летняя женщина впервые родила ребенка

В Уфе 52-летняя женщина впервые стала матерью. Об этом сообщила акушер-гинеколог Ирина Шайхиева, принимавшая роды в Городском клиническом перинатальном центре.
Врач отметила, что в своей профессиональной практике столкнулась с таким впервые. Роды проводились путем экстренной операции, которую гинеколог выполняла совместно с заместителем главного врача по акушерско-гинекологической помощи Юлией Максимочкиной. Медик уточнила, что срок беременности оказался недоношенным.
Информация о поле новорожденного и других подробностях о состоянии ребенка не разглашается. Доктор пожелала новой маме скорейшего восстановления и сил для ухода за малышом.
