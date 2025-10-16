Ричмонд
В Уфе 52-летняя женщина впервые родила ребенка

52-летняя жительница Башкирии впервые стала мамой.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе 52-летняя женщина впервые стала матерью. Об этом сообщила акушер-гинеколог Ирина Шайхиева, принимавшая роды в Городском клиническом перинатальном центре.

Врач отметила, что в своей профессиональной практике столкнулась с таким впервые. Роды проводились путем экстренной операции, которую гинеколог выполняла совместно с заместителем главного врача по акушерско-гинекологической помощи Юлией Максимочкиной. Медик уточнила, что срок беременности оказался недоношенным.

Информация о поле новорожденного и других подробностях о состоянии ребенка не разглашается. Доктор пожелала новой маме скорейшего восстановления и сил для ухода за малышом.

