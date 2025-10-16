Пермяк в медицинской маске с ножом ворвался в микрокредитную организацию

Инцидент произошёл в одной из микрофинансовых организаций Индустриального района. В середине дня в офис на улице Мира ворвался мужчина в медицинской маске, держащий в руках нож. Пермяк начал угрожать работнице организации и требовать у неё деньги из кассы. Когда девушка пояснила, что может открыть кассу, но для этого потребуется время.