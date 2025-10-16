Пермяк в медицинской маске с ножом ворвался в микрокредитную организацию

Житель Перми в медицинской маске с ножом ворвался в микрокредитную организацию, сообщает ГУ МВД России по Пермскому краю.
Инцидент произошёл в одной из микрофинансовых организаций Индустриального района. В середине дня в офис на улице Мира ворвался мужчина в медицинской маске, держащий в руках нож. Пермяк начал угрожать работнице организации и требовать у неё деньги из кассы. Когда девушка пояснила, что может открыть кассу, но для этого потребуется время.
Осознав, что быстро ограбить офис не получилось, мужчина сбежал. Работница сообщила об инциденте своим руководителям и сотрудникам МВД. Полицейские приступили к поиску подозреваемого.
«В кратчайшие сроки сотрудники уголовного розыска отдела полиции Индустриального района совместно с коллегами из Управления МВД России по г. Перми и Управления уголовного розыска регионального МВД не смотря на то, что лицо налётчика скрывала медицинская маска, выяснили личность подозреваемого и задержали его», — рассказывает краевая полиция.
Подозреваемым оказался ранее судимый пермяк 1985 года рождения. В отношении нападавшего было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Разбой, с применением предмета, используемого в качестве оружия». Сейчас мужчина заключён под стражу.