В аэропорту «Храброво» задержан хулиган на борту самолета

Мужчина во время полета нарушал общественный порядок, приставал к пассажирам и проявлял явное неуважение к окружающим.
Экипаж воздушного судна был вынужден вызвать полицию сразу после посадки. Нарушителя доставили в дежурную часть линейного отдела полиции на воздушном транспорте, где в отношении него составили административный протокол по статье «Мелкое хулиганство».
Злоумышленнику грозит наказание в виде административного ареста сроком до 15 суток. Инцидент стал очередным случаем деструктивного поведения пассажиров, с которым сталкиваются авиаперевозчики.