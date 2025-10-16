Ричмонд
В аэропорту «Храброво» задержан хулиган на борту самолета

В калининградском аэропорту «Храброво» транспортные полицейские задержали 32-летнего жителя области за хулиганское поведение на борту самолета, следовавшего из Екатеринбурга.

Мужчина во время полета нарушал общественный порядок, приставал к пассажирам и проявлял явное неуважение к окружающим.

Экипаж воздушного судна был вынужден вызвать полицию сразу после посадки. Нарушителя доставили в дежурную часть линейного отдела полиции на воздушном транспорте, где в отношении него составили административный протокол по статье «Мелкое хулиганство».

Злоумышленнику грозит наказание в виде административного ареста сроком до 15 суток. Инцидент стал очередным случаем деструктивного поведения пассажиров, с которым сталкиваются авиаперевозчики.